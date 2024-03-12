«4 حيل عشان تكسب قلب مراتك».. على طريقة عم بهجت في مسلسل عتبات البهجة

ناقشت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة قضية التعامل مع الزوجة بشكل مثالي، ليكسب الزوج قلبها ببعض التصرفات النبيلة، إذ أوضح «عم بهجت» الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني طريقة التعامل مع الزوجة من أجل نيل رضاها وتجنب ساعات الجدال الطويلة، وروى بهجت هذه النصائح لصديقه «عرفان» الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله .

وفي هذا الإطار نوضح كيفية التعامل المثالي مع الزوجة لضمان استمرار الود والحب، وفقًا لما ذكرته دكتور إيناس علي، استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

طريقة اكتساب قلب الزوجة

- الاحترام في كل الأوقات

«الاحترام كلمة السر» بحسب تصريحات علي أنه من الضروري الحفاظ على عنصر الاحترام في العلاقات بكافة أنواعها ولا سيما العلاقة الزوجية، لينال الزوج من زوجته مقدارا لا يتخيله من الحب والتقدير.

- تلطيف الواقع

إذا كانت الصراحة الكاملة قد تؤذي من مشاعر الزوجة وتجعلها في حالة من الحزن والضيق، فمن الأفضل تلطيف القول، واختيار عبارات خفيفة للنقد وخاصًة إذا كان الأمر يتعلق بمظهرها الشخصي أو اهتمامها بالزوج والمنزل.

- الحرص على تعزيز الثقة

الشك يبني حواجز كبيرة بين الرجل وزوجته تمنع التواصل الهادئ بينهما، وفقا لما أوضحته «علي» أن تسلل الشك إلى قلب الزوجة يعبث بوتيرة هدوء الحياة بين الزوجين، لذا لابد من اتباع الشفافية والصدق في الحديث.

- زيادة معدل الدلال للزوجة

الكلمات المعسولة مهمة بين الأزواج؛ إذ أنها تقوي العلاقة بينهما وتخفف من ضغوط الحياة وحدة المشكلات اليومية التي يمر بها كل طرف، وبحسب «علي» إن تعبير الزوج عن حبه بالكلام يجلب السعادة لزوجته ويعزز مكانته بقلبها.

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مفتاح الحياة الزوجية الناجحة

«الحياة الزوجية مشاركة»، نصحتعلي ببذل الجهد المعنوي والمادي في تعزيز الروابط بين الزوجين، مع تخصيص مقدار من الوقت لمشاركة الزوجة اهتمامتها؛ حتى تصبح الحياة ناجحة وهادئة بينهما.