مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. خطوط تليفون تضع يحيى الفخراني في أزمة

تعرض قناة «dmc»، مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني يوميًا طوال أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة 5 فجر اليوم التالي، و12 ظهرا، وتفاصيل كبيرة تضمنها مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

ورطة كبيرة يعيشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، والسبب أنه شريك في كشك لبيع الحلويات وكروت الشحن والاتصالات، بسبب خطوط التليفون وهو أن أحد الخطوط التي تبيعها «نعناعة» جومانا مراد تم استخدامها في ارتكاب جريمة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. الجميع ينكر مسئولية شراء الخطوط

وبعد الوقوف أمام ضابط الشرطة أنكرت «نعناعة» معرفتها بأي شيء واتهمت «بهجت» أنه هو المسئول وأنه هو من يشتري خطوط المحمول، بينما أنكر «بهجت» علاقته بهذه الخطوط «المشبوهة» وإنه يشتري الخطوط لكنه لا يقف ويبيعها.

وكانت انتهت الحلقة الأولى بوجود قوة من رجال الشرطة تطرق على باب منزل «بهجت».

قصة اجتماعية كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، يقدمها مسلسل عتبات البهجة، ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية بهجت الأنصاري.

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.