مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثانية.. أزمة يحيى الفخراني مع وحش الكيمياء

تعرض قناة dmc، مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني الساعة 6 وربع مساء، يوميًا، والإعادة في تمام الساعة 5 فجر اليوم التالي، و12 ظهرا.

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة نجاحا جماهيريا كبيرا، إذ يجسد يحيى الفخراني شخصية «بهجت»، ويتناول موضوع الدروس الخصوصية والإقبال الكثيف من الطلاب على هذه المدارس والمدرسين الذين يحملون أسماء مستعارة، مثل «وحش الكيمياء».

مسلسل عتبات البهجة

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، يظهر مع صديقه الوحيد عرفان «صلاح عبد الله» داخل تاكسي وهما يتحدثان عن تواجد الطلاب بكثافة عالية أمام أحد السناتر التعليمية، وقال عرفان لبهجت: «أومال بياخدوا إيه كل دول في المدارس لما بييجوا هنا».

ويقوم وحش الكيمياء بتدريس مقرر الكيمياء للطلاب في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، والتي تجعله في حالة من السخرية من تلاميذه في الدرس، وطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكه، بعض الأموال على سبيل الاقتراض، ليتحجج الأخير بضيق الحال.

عتبات البهجة.. قصة اجتماعية كوميدية

يذكر أن مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، قصة اجتماعية كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ومن بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.