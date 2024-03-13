مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 وعدد ساعات الصيام

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صيام ثالث أيام شهر رمضان المبارك، لذلك يولي الجميع أهمية كبرى لمواعيد ومواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024، حرصًا على أداء الصلاة في مواعيدها دون تأخير بالتزامن مع الصيام وقراءة القرآن وعمل الخير خلال أيام الرحمة وهي العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 ومواعيد السحور والإفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، فضلًا عن موعد الإمساك، وشروق الشمس اليوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، ضمن إمساكية رمضان 2024 طيلة 30 يومًا، ليتمكن كل المواطنين من معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 12-3-2024 الموافق ثالث أيام رمضان، ويوميًا حتى آخر أيام الشهر، خصوصًا إنّ هناك اختلافًا بمقدار دقيقة إلى دقيقتين في مواعيد الصلاة مقارنةً بالأمس.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 بحسب إمساكية رمضان 2024 بالتفصيل، إذ تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. 4:43 فجرًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. 12:06 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. 3:31 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. 7:21 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة، ولا تحدد بوقتٍ محدد، إذ يجرى أدائها بحسب كل مسجد، على أن يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف في حالة أداء صلاة التراويح بجزء يوميًا.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم

يبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 نحو 13 ساعة و41 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة عن أمس، إذ يزداد عدد ساعات الصيام اليوم تلو الآخر حتى تصل إلى أطوال عدد ساعات صيام والذي يبلغ نحو 14 ساعة و32 دقيقة في آخر أيام شهر رمضان.