مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان

يزداد البحث عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان مبارك، مع وصول قطار الشهر الكريم ليومه الثاني.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مواقيت الصلاة في الفيوم، اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتوضح إمساكية رمضان 2024 كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024، فضلًا عن موعد السحور اليوم، وعدد ساعات الصوم اليوم، وموعد الإمساك، وموعد شروق الشمس.

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام رمضان بحسب إمساكية شهر رمضان 2024 كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 4:44 .

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 12:06 .

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 3:30 .

موعد اذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024..يرفع في تمام الساعة 6:03 .

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. يرفع في تمام الساعة 7:20 .

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم.. تبدأ عقب انتهاء صلاة العشاء.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الموافق ثاني أيام شهر رمضان نحو 13:39 ساعة بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس.

موعد السحور والإفطار في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد السحور والإفطار في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 فإنّه يأتي كما يلي:

موعد السحور في الفيوم اليوم.. يبدأ من الساعة 2:25 بعد منتصف الليل ويستمر حتى 4:24 فجرًا.

موعد الإمساك في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. يبدأ في تمام الساعة 4:25 فجرًا.

موعد الشروق في الفيوم اليوم الثلاثاء

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد الشروق في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 يكون في تمام الساعة 6:10 صباحًا.