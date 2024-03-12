أحداث شيقة ومثيرة شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل لحظة غضب خطفت أنظار المشاهدين، الذين يبحثون عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 على watch it اليوم، والتي تعرض حصريا على المنصة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 على watch it اليوم

وتبين أن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 على watch it اليوم سيكون في تمام الساعة 11 مساءً، ويشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب بجانب صبا مبارك، مجموعة من النجوم، بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.

شهدت الحلقة 2 من مسلسل لحظة غضب، شعورت يمنى «صبا مبارك» بتوتر شديد خلال محاولتها إخفاء أثر الدماء عن جثة مصطفى «محمد فراج» التي أخفتها في خزانة المطبخ.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريًا على منصة watch it مكون 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.