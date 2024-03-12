مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 بطولة صبا مبارك.. صدمة «مروان» بسبب جريمة قتل

عرضت الحلقة 2 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري عبر منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، الذي يتكون من 15 حلقة، ويبحث المشاهدون عن مسلسل لحظة غضب الحلقة 3، بعدما شهدت الحلقات السابقة أحداث غامضة ومشوقة.

لحظة غضب الحلقة 3

يُعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب إلى جانب صبا مبارك، مجموعة من النجوم، بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.

شهدت الحلقة 2 من مسلسل لحظة غضب، توتر يمنى «صبا مبارك» وهي تحاول إخفاء أثر الدماء عن جثة مصطفى «محمد فرج» بعد أن أخفتها في خزانة المطبخ، وفي تلك اللحظة يدق جرس الباب لتفتح وهي خائفة من أنّ يكشف أحد جريمتها، وتجد أمامها أقارب محمد فراج، وهم محمد شاهين «مصطفى» وريم خوري زوجته «سارة»، وسارة عبد الرحمن وهي شقيقة محمد فراج، وعندما سألوها عنه أجابت بأنّه خرج للعمل ولم يعد حتى الآن.

أحداث مسلسل لحظة غضب

وبينما كانت الطفلة يمنى تطفئ شموع عيد الميلاد مع أقارب زوجها، فتح مروان نجل محمد شاهين الخزانة، وفي حالة من الصدمة تنظر له وتطلب منه عدم إخبار أحد بما شاهده.

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريًا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.