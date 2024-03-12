مسلسل لحظة غضب الحلقة الثالثة.. شكوك محمد شاهين في صبا مبارك

تعرض منصة WATCH IT مسلسل لحظة غضب يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج وسارة عبد الرحمن.

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك يعرض على مدار أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك، ويتكون من 15 حلقة فقط، كما يصنف ضمن دراما التشويق والغموض.

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب

وعن تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، شهدت الحلقة توتر لصبا مبارك التى تجسد شخصية «يمنى» ومحاولتها بإخفاء آثار الدماء الناتجة عن جثة محمد فراج التي أخفتها دخل خزانة المطبخ.

وفى تلك اللحظة، يدق جرس الباب فتقوم بفتح الباب وهي خائفة من أنّ يكشف أحد جريمتها، لتجد أمامها أقارب محمد فراج، وهم محمد شاهين «مصطفى» وريم خوري زوجته «سارة»، وسارة عبد الرحمن وهي أخت محمد فراج، وعندما سألوها عنه أجابت بأنه خرج للعمل ولم يعد حتى الآن.

أثناء إطفاء يمنى شمعة عيد ميلادها مع أقارب زوجها، تتفاجأ بفتح الطفل «مروان» ابن محمد شاهين، خزانة المطبخ، وفي حالة من الصدمة تنظر له وتطلب منه عدم إخبار أحد بما شاهده.

وتنتهي الحلقة بشك محمد شاهين في صبا مبارك، عندما رأى سيارة محمد فراج تحت منزله، ليدرك أنها كانت تكذب عليه وأنه لم يذهب للعمل، ويعود مسرعًا إليها ويواجهها بشكوكه، وتنتهي الحلقة في هذه اللقطة المشوقة.