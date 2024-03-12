موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك

عقب عرض الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، ينتظر الكثير عرض الحلقة الثالثة من المسلسل المكون من 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وعن موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، فيعرض المسلسل عبر منصة «WATCH IT» في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب أحداثًا متوترة ومشوقة، كما تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول الزوجين «يمنى» و«شريف»، وزواجهما الذي يمر بأزمة نتيجة الملل والإهمال والعصبية من الزوج ويؤدي دوره الفنان محمد فراج، فيما تقوم بدور يمنى الفنانة صبا مبارك.

ويعتمد مسلسل لحظة غضب، الذى تعرضه منصة «WATCH IT»، على الغموض والإثارة بعد اختفاء الزوج شريف خلال احتفال «يمنى» بعيد ميلادها لتبدأ رحلة البحث عنه لمعرفة ماذا حدث له، بمساعدة شقيقه.

يشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب بجانب صبا مبارك، مجموعة من النجوم، من بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.