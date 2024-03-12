بينها حق عرب.. كيف تناولت أولى حلقات دراما رمضان قضية السحر والشعوذة؟

انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية أولى حلقات مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024، على شاشات قنوات المتحدة، والتي تميزت بالتنوع في موضوعاتها، ولوحظ تناول الموضوعات المتعلقة بالسحر والشعوذة وفتح المندل على بعض الحلقات الأولى من بينها مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.

مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي يتناول قضية السحر والشعوذة

شهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي ويعرض على شاشة قناة ON، تناول قضية السحر والشعوذة، حيث ذهب المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي إلي أحد الدجالين ويدعي فهيم في محافظة الشرقية لتفسير حلم يتكرر معه وهو رؤيته للنزول إلي سرداب طويل مظلم، ويظهر له بعد ذلك ثعبان أسود كبير وبجانبه بيضة يخرج منها ثعبان آخر صغير، وفسر له المشعوذ فهيم أنه دليل على أنه سينجب ولدًا وسيقوم بقتله.

وتوالت الأحداث ووضعت زوجته صباح والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر بنت وكذبت تأويله، فى تأكيد للمقولة الشهيرة «كذب المنجمون ولو صدقوا»، ليظهر بعد ذلك عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويكون ذراعه الأيمن ويعتمد عليه فى عمله بتجارة الأخشاب ويحقق حلمه بأن يكون له ولد من صلبه ويساعده فى تجارته.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب حول شخصية عرب السويركي، والذي يعيش فى صراعات كبيرة مع كبار تجار السوق فى تجارة الأخشاب، خاصة بعدما يحاول أخذ الثأر ممن قتل والده، وتبدأ رحلته مع المعاناة لاسترداد حقوقه فى اطار تشويقي ملىء بمشاهد الأكشن.

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وآخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك يتناول قراءة الفنجان وفتح المندل

وعلى طريقة أخري من السحر والشعوذة، تناولت الحلقة الأولي من مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، والذي يعرض على منصة Watch it، خبرة فاطمة والتى تجسد شخصيتها سارة عبدالرحمن، فى فتح المندل وقراءة الفنجان، واخبار أصدقائها ومن حولها بمستقبلهم وما سيحدث لهم، وهو ما فعلته مع يمنى والتى تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، وتخبرها بأن فنجانها سىء للغاية وتتعرص للعديد من الأزمات فى حياتها، وبعدها يتم كشف سر اختفاء زوجها والذي يجسده الفنان محمد فراج بعدما قامت بقتلهن فهل يكشف الفنجان سرها؟.

ويضم مسلسل لحظة غضب كل من الفنانة صبا مبارك، سارة عبدالرحمن، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، ريم خوري، وعدد آخر من الفنانين من اخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق.