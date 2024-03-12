سر ورقة أصلحت علاقة تامر حبيب بوالده.. يكشفها برنامج «ع المسرح»

ورقة كتبت بيد والد الكاتب والسيناريست تامر حبيب، تركها له قبل وفاته بأيام في شنطة لها أرقام سرّية، حملت إجابات لأسئلة عديدة دارت في رأسه حول علاقته غير المستقرة بوالده، حتى تغيّر تفكيره تمامًا عما كان يكنه من مشاعر سلبّية تجاه والده جراء الدخول معه في مشاحنات دائمة، وفقًا لتصريحاته في برنامج ع المسرح للإعلامية منى عبد الوهاب عبر قناة الحياة، فماذا تضمنت تلك الرسالة؟

رسالة والد تامر حبيب

«أبويا كان من نوعية البني آدمين إللي مبيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم.. والنوع ده من الناس كنت بشفق عليه»، كما أضاف السينارست تامر حبيب في تصريحاته التليفزيونية، أنه نتيجة لذلك كانت علاقته غير مستقرة بوالده وكان دائمًا ما يشعر أن أبوه لا يحبه نتيجة للمشاجرات الدائمة التي كانت تقوم بينهما، حتى كشفت رسالة سريّة تركها له والده في شنطة مُغلقة عما يكنه له من حب ومشاعر.

كان دائمًا ما يراود تامر حبيب تساؤل هل يحبني أبي أم لا، حتى جاءته الإجابة واضحة بعد وفاة والده عندما فتح الرسالة التي تركها له ووجده كاتبا عليها: «لا يفتح إلا في حالة وفاتي بواسطة ابني الوحيد تامر حبيب»، وعبر فيها عن كل مشاعر الحب والخوف التي طالما ما كان يُخفيها عنه: «كانت معاملته ليّا بتحسسني دايمًا أنه شخص شرير لكن الورقة دي غيرت كل تفكيري»، كما وجده تاركًا له شيك بمبلغ جمع كل أرصدته في البنوك.

أمنيات ودعوات والد تامر حبيب

«فهمته وسامحته بعد ما قرأت الوصية دي وأتاكدت أن أبويا كان بيعشقني بس مكنش بيعرف يعبر»، بحسب قول حبيب، مشيرًا أن والده كتب له أيضًا في الرسالة أمنيات ودعوات عديدة تمناها لها، كما أكد بنبرة ممتنة أن والده مات ميتة عظيمة أثناء أدائه لفريضة الحج، وهي ميتة يتمناها أي شخص.