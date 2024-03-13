موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024 الموافق 3 رمضان لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نوضحه وفقا لإمساكية رمضان، إذ أعلنت الجزائر أنّ يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم، بعد ثبوت رؤية الهلال.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2024

يذكر أن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 13-3-2025 الموافق 3 رمضان، يكون في تمام الساعة 18:57 مساء، بينما يكون موعد الإمساك الساعة 5:26 صباحًا قبل أذان الفجر بـ10 دقائق، ويؤذن للفجر الساعة 5:36 دقيقة صباحًا، بتوقيت مدينة الجزائر والولايات المحيطة بها.

موعد آخر أيام رمضان في الجزائر

وبحسب إمساكية شهر رمضان لعام 2024 في دولة الجزائر، فإن آخر أيام شهر رمضان المبارك، هو الثلاثاء الموافق 9 من أبريل المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل المقبل.

حالة الطقس في الجزائر اليوم الأربعاء

ويؤذن المغرب في ولاية الجزائر الساعه 18:57 مساء وبالنسبة لطقس يوم الأربعاء في الجزائر فإنه من المتوقع أن يكون طقس صاف مشمس غالبًا وتصل درجة الحرارة العظمى لـ19 درجة مئوية، بينما يكون اتجاه الرياح شرق إلى جنوب شرق بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ساعة وتبلغ درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.