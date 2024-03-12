أحداث شيقة ومثيرة شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل لحظة غضب خطفت أنظار المشاهدين، الذين يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على WCHIT في رمضان 2024 الحلقة الرابعة ، والتي تعرض حصريا على المنصة، وفي السطور التالية ترصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على WCHIT في رمضان 2024 الحلقة الرابعة.

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على WCHIT في رمضان 2024 الحلقة الرابعة

وتبين أن مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على WCHIT في رمضان 2024 الحلقة الرابعة سيكون في تمام الساعة 11 مساءً، ويشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب بجانب صبا مبارك، مجموعة من النجوم، بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.

وخلال عرض الحلقة 3 من مسلسل لحظة غضب، تفاجئ الفنان محمد شاهين بوجود سيارة شريف (الفنان محمد فراج) أسفل المنزل، واتجها مباشرة إلى المنزل وطرق على الباب وفتحت له الفنانة صبا مبارك، وقال لها شاهين عربية شريف تحت، وردت عليه: «هو قالى هياخد أوبر، ويرد عليها أنا هرن عليه ليكون جاله غيبوبة السكر، وردت عليه متقلقش لما هيجى هخليه يكلمك، فيرد عليها ماشى أنا هروح ولكن مش هيجلي نوم غير لما أطمن عليه».

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريًا على منصة watch it مكون 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.