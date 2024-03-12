مسلسل لحظة غضب الحلقة 2.. صبا مبارك تخفي جثة محمد فراج

شهد مسلسل لحظة غضب الحلقة 2، أحداثا شيقة؛ إذ تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى أوقات توتر كبيرة بسبب إخفائها لجثة محمد فراج داخل خزانة المطبخ وخوفها الكبير من أن يكتشف أحد جريمتها.

مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، قصة مختلفة تشمل إثارة وغموضا وتشويقا.

أحداث مسلسل لحظة غضب

تقوم صبا مبارك بإخفاء آثار الدماء من المطبخ وإخفاء جثة محمد فراج داخل خزانة المطبخ لتستقبل أقارب محمد فراج وهم محمد شاهين «مصطفى» وريم خوري زوجته «سارة»، وسارة عبد الرحمن وهي أخت محمد فراج، الذين أتوا للاحتفال بعيد ميلادها.

وخلال إطفاء صبا مبارك شمعة عيد ميلادها مروان ابن مصطفى، يفتح خزانة المطبخ ليرى داخلها جثة محمد فراج ولكنه لم يقل لأحد ما رآه.

تنتهي الحلقة بشك مصطفى فيها وإدراكه أنّها تكذب عندما رأى سيارة محمد فراج تحت المنزل، وهي أخبرته أنّه ذهب للعمل.

أبطال مسلسل لحظة غضب

أبطال مسلسل لحظة غضب، صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.