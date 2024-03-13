نتنظر عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 على قناة dmc اليوم، بعد النجاح الذي حققه المسلسل على مدار حلقتين سابقتين وظهور شخصية خالد النبوي والمشكلات بينه وبين أولاده.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 على قناة dmc اليوم

نعرض موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.