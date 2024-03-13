أستاذ حديث: الدكتور علي جمعة أوضح شروط الصداقة بين الولد والبنت من واقع شرعي

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الهجوم على الشيخ على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ليس بجديد، واعتدنا عليه في الفترة الأخيرة، من قبل جماعة الإخوان والمتسلفين، الذين يجتزءون كلامه وفيديوهاته، مؤكدا أن الدكتور على جمعة حينما يتكلم، يتحدث بالعلوم الشرعية والاجتماعية بما يتناسب مع الدين وأحوال الناس في معيشتهم.

برنامج نور الدين

وأضاف نبوي في تصريحات لـ «الوطن»: «الشيخ علي جمعة دخل في المسكوت عنه وناقش موضوعات، لم يقترب منها الكثير من علماء الدين على مر عقود من الزمان خاصة التي تشغل عقول الأطفال والشباب، كما أن الشيخ علي جمعة لديه القدرة على الرد بطريقة تناسب الجميع».

الصداقة بين الولد والبنت

وحول القضايا التي ناقشها الدكتور علي جمعة عبر برنامجه "نور الدين"، قال: «تحدث حول حدود الصداقة بين الولد والبنت بشرط العفة وأن يكون الأب والأم على علم بذلك، وأن يكون ليس ورائه غرض، فما قاله ليس مخالف لعاداتنا ولا تقاليدنا».

وتابع: «مشكلتنا هناك بعض الفئات الموجودة في المجتمع تريد أن تربط الصداقة بالمفهوم الغربي، ولابد من تعليم البنت والولد أن هناك تنظيم لعلاقتنا بالناس، والكلام كان صادم لبعض الفئات الموجودة، فما قدمه الشيخ علي جمعة ربط كل ما يدور بين الرجل والمرأة بالعفاف، وشرح مفهوم العفاف، وهو ليس فيه خلاف، فقد تتعامل البنت مع الولد في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل، ولكن بضوابط كما قال الدكتور علي جمعة».