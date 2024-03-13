13 خط أتوبيسات بديلا لقطار أبو قير.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الإسكندرية توفير 13 خطا بديلا لحركة مواصلات «النقل البري» بدلا من قطار أبوقير، إذ تهدف تلك الخطوط استغلال كل الطرق داخل المدينة الساحلية، للحد من الزحام بل والتسهيل على المواطنين لإيجاد مواصلات تناسبهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الخطوط البديلة بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية، ضمن إعادة التنويه بمسارات الخطوط التي جرى توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي، وذلك في أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

خطوط السير البديلة بعد إيقاف قطار أبو قير

- سيدي جابر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الحرية

- سيدي جابر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الملاحة

- الموقف/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الحرية

- سيدي بشر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق السكة الحديد

- المندرة/ الطابية ذهاب وعودة

- فيكتوريا/ الطابية ذهاب وعودة طريق جمال عبد الناصر

- الموقف/ سيدي بشر سكة حديد وعودة

- سيدي جابر/ سيدي بشر سكة حديد ذهاب وعودة طريق شارع الجلاء

- الموقف الجديد/ الساعة ذهاب وعودة طريق الحرية

- سيدي جابر/ المندرة ذهاب وعودة طريق الحرية

- كرموز/ الساعة ذهاب وعودة عن طريق محور المحمودية

- محرم بك/ المنتزه ذهاب وعودة طريق شارع مصطفى كامل

- سيدي بشر/ محرم بك ذهاب وعودة طريق شارع مصطفى كامل.

حلول بعد إيقاف قطار أبو قير

واوضحت محافظة الإسكندرية أنه جرى الاتفاق مع جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل على حزمة حلول أبرزها التالي:

- تشكيل لجنة للانعقاد بشكل دوري للوقوف على المناطق الأكثر احتياجا لوسائل نقل المواطنين بكل الاتجاهات بمحافظة الإسكندرية.

- وضع حلول فورية لتنفيذها بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية.

- متابعة على مدار الساعة والتنسيق مع إدارة أزمات ديوان عام المحافظة، للتعامل مع أي أزمات طارئة متعلقة بوسائل النقل البديلة.