«النقل»: تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو بتمويل 250 مليون يورو

كشف تقرير رسمي من وزارة النقل، تفاصيل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، في عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة، والتي تخدم ملايين الركاب يومياً، إذ أوضح التقرير التطلع لاستمرار التعاون الإيجابي.

وأضاف التقرير، أنَّه تمَّ مناقشة التعاون مع البنك في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو والذي يسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل المشروع بقيمة 250 مليون يورو، وجار اختيار الفائزين من التحالفات المتقدمة لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة وتوريد الوحدات المتحركة.

المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي

ونوه التقرير إلى أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية وتنمية الساحل الشمالي للمحافظة وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

أوضح التقرير أيضاً ما تمّ مناقشته في التقدم في مشروعي إعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو واللذان يساهم البنك في تمويلهما، لما لهما من أهمية كبيرة لإعادة تأهيل الخطين بالتوازي مع إنشاء خطوط ومراحل المترو الجديدة لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

مسئول دولي يشيد بشبكة الطرق المصرية

وأعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذي تم تشغيله تجريبيا ومشيداً بما رآه من شبكة طرق عملاقة في مصر.