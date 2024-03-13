موعد عرض الحلقة 4 مسلسل بابا جه لأكرم حسني.. يومياً على dmc

يتابع جمهور الفنان أكرم حسني أحدث أعماله الدرامية خلال رمضان 2024، ويبحثون عن موعد عرض الحلقة 4 مسلسل بابا جه، والذي يعرض على قناة dmc يومياً الساعة 7:45 مساء، فيما يتم إعادة العرض للحلقات في التاسعة إلا ربع صباحاً والثانية إلا ربع مساء، كما يتم عرض الحلقات على منصة Watch it، وتعرض الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي غداً الأربعاء.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل بابا جه

ويترقب المشاهدون، أحداثاً جديدة في موعد عرض الحلقة 4 مسلسل بابا جه، الذي لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور مع بدء عرض أولى حلقاته ليتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك بطولة العمل الدرامي مجموعة من نجوم الكوميديا، مثل الفنانة نسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، تدور أحداثه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد كوميديا الموقف والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبناءهم، والمسلسل من نوعية دراما الـ 15 حلقة لتنتهي الأحداث بانتصاف شهر رمضان المبارك.