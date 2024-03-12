يشهد ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 2، الذي يعد من المسلسلات الكوميدية القصيرة ذات الـ15 حلقة، العديد من الأحداث المثيرة، ونجح في جذب قطاع كبير من الجماهير، إذ يشارك فيه أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

وجاء بملخص مسلسل بابا جه الحلقة 2؛ دخول محمد أوتاكا «ياسر»، سائق سيارة نسرين أمين «ولاء»، زوجة أكرم حسني في المسلسل، بإيراد لها من عمل السيارة.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 2

ولكن أخذ أكرم حسني «ياسر»، إلى الشرفة، وسأله عن مصدر المال لأنه يعلم أن السيارة لا يمكن أن تأتي بهذا المال في يوم واحد، فقال له: «أنا بيعتك أنت شخصيًا»، لأم الطفل زياد «فريال يوسف».

وفي مشهد آخر، اتصل محمد أوتاكا «ياسر»، على هشام «أكرم حسني»، ليخبره أنه قام بحادث بالسيارة الخاصة بزوجته، فلما ذهب وجد السيارة مُدمرة، وكأنه قد سقط عليها نيزك، فقال كيف حدث هذا، رد أوتاكا: «في واحدة عجبتني، فرخمت عليها وأنا سايق، دخلت فيا».

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 2.. أكرم حسني في ورطة

ولكن هل سيجد «هشام» أكرم حسني حلًا لهذه المشكلة التي تورط فيها بسبب فقرة العطاء، والتي أدت به أن يحكي قصصًا لزميل ابنته بالمدرسة، وهل سيجد حلًا لعدم كسر قلب الطفل الذي يحتاج إلى تعويض عن حنان الأب، هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة.

مسلسل بابا جه

يتم عرض مسلسل بابا جه على شاشة dmc في تمام الساعة 7:45 مساء، في نفس وقت عرضه على منصة watch it.