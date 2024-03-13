تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني.. مفاجآت مثيرة في حفل المدرسة

يتوالى عرض حلقات مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني في موسم رمضان 2024، والذي يدور في قالب كوميدي حول «هشام» و«ولاء»، الزوجين اللذان يواجهان مصاعب الحياة، ويضطر الزوج للرضوخ وقبول الذهاب مع الطفل زياد، ويقوم بدوره سليم مصطفى، ليكون أب له لمدة يوم واحد، وتظهر أحداث الحلقة 2 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني وهو يواجه مواقف مثيرة.

الحلقة 2 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني.. مفاجآت مثيرة

ومع عرض قناة dmc ومنصة Watch it مسلسل بابا جه الحلقة 2 بطولة أكرم حسني، أمس الثلاثاء، يزداد تفاعل الجمهور مع الأحداث عبر السوشيال ميديا، بعبارات توضح مدى تأثرهم بأداء بطل العمل الدرامي، وإتقانه دور الأب المستهتر ما جعل المتابعين يعلقون: «شخصية مستفزة غير مسؤولة».

مواقف صعبة في حفل مدرسة ابنته: بابا بالإيجار

ووفقا لتسلسل الأحداث، فإنَّ الحلقة 2 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني يظهر فيها ردة فعل على ما سمعه من ابنته في الحلقة الأولى، والتي فاجأته خلال حفلها المدرسي بقولها إنها لا تريد والدها، وذلك أمام كل أولياء الأمور ما مثل صدمة كبيرة له، ما شجعه – فيما بعد - على قبول عرض والدة «نهى» بأن يلعب دور والد «زياد» بمقابل مادي.

وبعد عرض الحلقة 2 من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني، يصنف كوميدي قصير من 15 حلقة ويعرض خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، من بطولة مجموعة من نجوم الكوميديا، إذ يشارك فيه كل من أكرم حسني ونسرين أمين وسما إبراهيم وفريال يوسف ومحمود الزاوي وكريم فهمي وأحمد أمين والتأليف لـ وائل حمدي ومحمد إسماعيل والإخراج لـ خالد مرعي.