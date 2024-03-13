في ثالث أيام شهر رمضان المبارك ينتظر الصائمون في مدن محافظة المنوفية موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024، وذلك لمعرفة موعد الإفطار وصلاة المغرب استعدادا لكسر صيامهم، ولإقامة الصلاة في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024

يحافظ المسلمون على مواعيد صلواتهم الخمس المفروضة ويزداد الاهتمام بمعرفتها أثناء شهر رمضان، لذا يبحثون عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث أيام الشهر الكريم 13:42 ساعة.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:03 مساء، وبذلك يتأخر دقيقة عن اليومين الماضيين، بينما موعد أذان الفجر تقدم دقيقة عن اليوم الذي يسبقه، مما أدى إلى زيادة ساعات الصيام بمعدل دقيقتين.

وزارة الأوقاف تهيئ المساجد للصلاة

وأكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعداد جميع مساجد المدن والقرى لاستقبال شهر رمضان، مشيرا إلى أن آذان العشاء سيرفع في الساعة 7:21 مساء وتكون صلاة التراويح عقب الصلاة.