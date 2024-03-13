الإذاعية بسنت بكر: الراحلة سناء يونس كانت «لوزة الكوميديا» وعملة نادرة

قالت الإذاعية بسنت بكر إن الفنانة سناء يونس كانت أدوارها ترسم الابتسامات على الوجوه، وتجعل المشاهدين يتذكرونها بكل خير ويدعون لها، ووصفتها بـ«لوزة الكوميديا».

وأضافت مقدمة برنامج «الظرفاء»، عبر الراديو 9090: «إيفيهات سناء يونس رُسمت في شخصياتنا جميعا، ونتذكر إيفيه فجأة مسك ايدي قال إيه بيعديني، إيفيهات سناء يونس في معظم أعمالها جعلها موجودة معنا».

سناء يونس عملة نادرة

وتابعت الإذاعية، أن سناء يونس عملة نادرة بعد الجيل العمالقة من الكوميديانات مثل زينات صدقي وماري منيب، موضحةً أنها عودت الجمهور على ابتسامة مرسومة على وجهها حتى في أوقات حزنها وشجنها حتى توصل لجمهور ضحكة من القلب.

وواصلت: «نشعر دائما بأن سناء يونس واحدة من العائلة، فهي الخالة والعمة والأخت الكبيرة، لوزة موجودة في كل عائلة مصرية».

وأكملت: «في مسرحية سك على بناتك، تعرضت لوزة للضرب من فؤاد المهندس، وهذا الضرب كان حقيقيا، وقالت عن هذا الأمر إن المهندس كان يضربها بجد، للدرجة التي جعلتها تشعر بأنه كان ينتقم منها لأنها تجعله يضحك في المشاهد، ففكرت في أن تلف نفسها بقماش حتى لا تشعر بالألم، كما تكرر الضرب في مسرحية هالة حبيبتي».