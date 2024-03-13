مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.. هل يقابل خالد النبوي حلا شيحا؟

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3، خاصة بعد أن ظهر خالد النبوي في الحلقات الماضية وهو يرفض 65 مليون جنيه مقابل بيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

جاء ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 أحداثا متنوعة، حيث رفضت حلا شيحا عرض بيع منزلها من أجل ابنتها، ومن المتوقع أن يتجمع الثنائي من جديد بسبب رفضهما للبيع.

وحاولت إحدى مندوبات شركات التسويق العقاري، إقناعه بالبيع وأكدت أنّه سيحصل عليها دفعة واحدة لتسديد ديونه وشراء منزل جديد، ولكنه يرفض العرض، ويقرر أن يحتفظ بالمنزل الذي يربطه به ذكريات عديدة مع زوجته الراحلة وأولاده الـ6.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.