جاءت أحداث الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم بأحداث تشويقية ومثيرة، بين أفراد عائلة مختار التي يجسد دورها الفنان خالد النبوي، وينتظر الجمهور موعد موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 3.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 2

جمهور مسلسل إمبراطورية ميم على موعد مع الإعادة على قناة dmc 10.15 صباحا، وعلى قناة dmc drama الساعة 6.05 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل و3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال إمبراطورية ميم

مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.