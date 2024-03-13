يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 3 على قناة DMC، بعدما حقق المسلسل تفاعلا جماهيريا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 3

وعن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 3 على قناة DMC اليوم، تُعرض الحلقة 3 من مسلسل بابا جه على شاشة dmc في تمام الساعة 7:45 مساء، في نفس وقت عرضه على منصة watch it.

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، يعد من المسلسلات الكوميدية القصيرة ومكون من 15 حلقة، وشهد منذ عرض أولى حلقات عددًا من الأحداث المثيرة ونجح في جذب قطاع كبير من الجماهير.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.