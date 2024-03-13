موعد إعادة مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني على قناة DMC الحلقة 2

حصلت الحلقة 2 من مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني على إشادة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC.

وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة، فقد دخل محمد أوتاكا «ياسر»، سائق سيارة نسرين أمين «ولاء»، زوجة أكرم حسني في المسلسل، بإيراد لها من عمل السيارة، وأخذ أكرم حسني «ياسر»، إلى الشرفة، وسأله عن مصدر المال لأنه يعلم أن السيارة لا يمكن أن تأتي بهذا المال في يوم واحد، فقال له إنه باعه لأم الطفل زياد.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 2

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 2، وتجرى إعادة العرض للحلقات في الساعة 8.45 ربع صباحاً، و1.45 مساء، وتُعرض الحلقات على منصة Watch it.

الجمهور ينتظر إثارة كبيرة في الحلقة 3

وينتظر المتابعون أحداثاً شيقة في الحلقة الثالثة التي تُعرض غدا على قناة دي إم سي ومنصة ووتش إت، بعدما تصدر المسلسل منصات التواصل الاجتماعي رغم عرض حلقتين منه فقط حتى الآن.

أبطال المسلسل

ويشارك في هذا المسلسل عدد من نجوم الكوميديا في الوسط الفني المصري، مثل الفنانة نسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.