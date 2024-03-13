موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1.. مشاهد شيقة

مسلسل كامل العدد +1، من المسلسلات الأسرية التى تحرص بشكل مستمر شبكة قنوات on على وجودها ضمن خريطتها الدرامية فى رمضان او خارج الموسم الرمضاني، حيث ان المسلسلات الأسرية تجذب جميع افراد الأسرة صغار وكبار، خاصة انه يدور فى قالب اجتماعي ممتع وجذب المشاهدين منذ ان عرض منه الجزء الأول منذ عدة أشهر ماضية.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1

وعن موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1، فيعرض يوميا فى تمام الساعة 7:30 مساء بعد الأفطار على القناة، والأعادة الأولي الساعة 8:15 صباحا، كما يعرض على منصة Watch it.

احداث الحلقة 2 من مسلسل +1

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 ، الذى عرضت مساء أمس على شبكة قنوات on ، حول استعداد شريف ابن ليلى،لأداء اختبارات النادي الأهلي، ورفض شريف أن تذهب معه ليلي "دينا الشربييي" لحضور الاختبارات، لذا تقوم ترتدي ملابسها هي وأحمد "شريف سلامة" لتذهب معه متخفية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة ، وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، ، آية سماحة، إسعاد يونس، ميمى جمال، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.