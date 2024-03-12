ينتظر بعض محبي الدراما الرمضانية مواعيد إعادة الحلقات عندما لا يقدرون على مشاهدة العرض الحصري والأول لها، ومن بينها موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وحاز على جماهيرية وإشادة من قبل الجمهور.

في السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون الحلقة الثانية وفق الإعلان الرسمي للقناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون الحلقة الثانية

يأتي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

ويعرض المسلسل حصريا عبر شاشة أون، في تمام الساعة 7:30 مساء.

كما يمكن متابعة مسلسل كامل العدد +1 عبر تطبيق واتش إت الرقمي.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثانية

ينتمي سلسل كامل العدد 2 إلى فئة المسلسلات القصيرة، ويتناول قصة ليلى صاحبة مشروع تجميل والتي تقابل أحمد طبيب التجميل ويقعان في غرام بعضهما، ويتحديا الظروف التي أمامهما.

مسلسل كامل العدد من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة وآية سماحة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي.