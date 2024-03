مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024

بعد إذاعة حلقتين من مسلسل كامل العدد +1، شهدت أحداث الحلقات الأولى تفاعل كبير بين محبيه منذ الجزء الأول، وكانت من أبرز لقطات تلك الحلقات حرص فريق العمل على إحياء ذكرى الراحل مصطفى درويش والذي كان يقوم بدور الأبناء حسن وحسين التوأم في الموسم الأول، ويهتم متابعيه بمعرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 3 لمتابعتها.

وعن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 3، فيتم إذاعة الحلقة الثالثة اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس في عرضها الأول على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق بعد آذان المغرب مباشرة، والإعادة تكون 1:30 صباحا، ويأتي العرض الثاني للحلقة ليكون على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وتعاد تلحلقة في تمام الساعة 8:15 صباحا.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد + 1

وتتلخص الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد + 1 حول تذكر فريق العمل للراحل مصطفى درويش، إذ حرص كلا من ليلى وأحمد على إطلاق اسم عمر على طفلهم الرضيع، مع وضع صور له في غرفة أبناءه، كما ذهب شريف إلى المقابر لزيارة عمر وظل يتحدث إليه ويخبره عن مدى افتقاده له، فضلا عن أنه يرعى أبناءه وكأنهم أولاده هو، وعلى الجانب الآخر نجد حسن وحسين تأثروا بشكل كبير بوفاة والدهم.