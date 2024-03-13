«أوقاف إسكندرية» تحدد موعد مقابلات الواعظات الراغبات في العمل بالمساجد

أكد سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه تقرر عقد المقابلات الشخصية للواعظات الراغبات في الحصول على تصريح معتمد للعمل بمساجد الإسكندرية، في مجال الوعظ والإرشاد بشكل رسمي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بديوان عام مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية.

‏وأشار إلى أن المقابلات الشفوية أتيحت للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر، أو من أي من الجامعات المصرية في تخصص الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري «الكليات والأقسام الشرعية والعربية»، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

المستندات والمواعيد

وأوضح عبد الرازق أنه على الواعظات ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى إن وجد مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، وجرى تحديد المقابلات لعدد 28 واعظة ومن تنجح سيتم تكليفها للعمل بالوعظ في المساجد.

والأسماء التي تحدد لها المقابلات، هي: