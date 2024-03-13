بعد مناقشة الحالة في مسلسل لحظة غضب.. كيف تتجنب غيبوبة السكر؟

لا زال أبطال مسلسل لحظة غضب، أبرزهم الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين عملية البحث عن شريف (الفنان محمد فراج) المُختفي من الحلقة الأولى حتى الثالثة، والذي يجسد دور زوج الفنانة صبا مُبارك وشقيق محمد شاهين، وخلال نقاش دار بين الأبطال حول تخمين مكان تواجده، قال شقيقه: «هو قالي هياخد أوبر ويرد عليا أنا هرن عليه ليكون جاله غيبوبة السكر»، ومن واقع هذا نتناول في التقرير التالي علامات تسبق حدوث غيبوبة السكر وطرق الوقاية منها.

علامات تسبق الدخول في غيبوبة السكر

يُعتبر الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول من العلامات التي تُسبق حدوث الغيبوبة، بحسب ما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي، ومن العلامات الآخرى: التعب والإعياء الشديدان وارتفاع مستوى سكر الدم والقئ والغثيان، وجفاف الحلق وضيق التنفس، فضلًا عن الشعور بسرعة ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز والشعور بالبرودة والقشعريرة، وكذلك انبعاث روائح كريهة من الفم.

مرضى السُكري من النوع الأول هم الأكثر عرضة للإصابة بغيبوبة السكر، لذا وجب عليهم الالتزام بمجموعة من النصائح وفقًا لحديث الدكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي أمراض الباطنة والسكر لـ«الوطن»، منها الالتزام بتناول جرعات الدواء التي حددها الطبيب في أوقاتها، ومراقبة نسبة السكر في الدم يوميًا، وشرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم مع اتباع نظام غذائي صحي يُناسب حالة المريض وممارسة أي نوع من أنواع الرياضة المفضلة، مؤكدًا ضرورة التواصل مع الطبيب إذا حدث اضطراب في سكر الدم.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى ولكنها تواجه العديد من الأزمات.

مسلسل لحظة غضب من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.