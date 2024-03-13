ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تطمئن محمد شاهين على محمد فراج

عُرضت منذ قليل، الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، من بينها قيام صبا مبارك بطمئنة محمد شاهين على محمد فراج.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب بأحداث متتالية، بدأت أولها عندما تفاجئ الفنان محمد شاهين بوجود سيارة شريف «الفنان محمد فراج» أسفل المنزل، واتجه مباشرة إلى المنزل وطرق على الباب وفتحت له الفنانة صبا مبارك، وقال لها شاهين عربية شريف تحت، وردت عليه: «هو قالي هياخد أوبر ويرد عليها أنا هرن عليه ليكون جاله غيبوبة السكر، وردت عليه متقلقش لما هيجى هخليه يكلمك، فيرد عليها ماشي أنا هروح ولكن مش هيجلي نوم غير لما أطمن عليه.

كابوس.. أحد مشاهد الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، استيقاظ الفنان الفنان محمد فراج من النوم يصرخ، عندما نادى على الطفل مروان ابن الفنان محمد شاهين، ويدخل عليه والده محمد شاهين وزوجته ويطمئنه أن ده كابوس، وتحدث الفنان محمد شاهين مع زوجته ويقول لها غريبة أن شريف مياخدش العربية بتعته وهو نازل وترد يا الله اليوم، ويرد عليه شريف مش بينسى ياخد عربيته حتى ولو بينزل يجيب عيش، ويتصل به عبر الهاتف ويلاقية مقفول، وزوجته تقول له عاوزة أنام، ويترك زوجته ويذهب إلى الخارج في محاولة للوصول إلى شريف والاطمئنان عليه.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

فى إطار تشويقي اجتماعي تدور قصة مسلسل لحظة غضب عن اختفاء البطل «شريف»، وهو الشخص الغامض خلال أحداث العمل، وتتابع الأحداث من أجل البحث عنه، حيث يلجأون إلى واحدة من طرق البحث والدجل، لحين اكتشاف اللغز.

مسلسل لحظة غضب من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.