مسلسل لحظة غضب الحلقة 3.. صبا مبارك تبحث عن طريقة للتخلص من الجثة

تستمر منصة Watch it في عرض حلقات مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 صبا مبارك، التي تجسد دور «يمنى» التي تحاول إخفاء جثة زوجها «شريف» الذي يؤدي دوره الفنان محمد فراج، من خلال البحث على محرك جوجل لمعرفة طرق التخلص من جثة، فيما لا يزال المحيطين بها من الأهل والأقارب يعتقدون أنّ الزوج اختفى في ظروف غامضة بعد أن أوهمتهم بأنّه لم يحضر عيد ميلادها بسبب خلافاتهما الزوجية.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 صبا مبارك تحاول إخفاء آثار الجريمة

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 في قالب من التشويق والغموض، بعد أن أوضحت أولى الحلقات الخلافات بين الزوجين «يُمنى» و«شريف» واستياء الزوجة من معاملة زوجها وإهماله لها، لتتصاعد الأحداث في الحلقة الثانية وتتسبب ضربة قوية من يمنى في فقدان شريف الوعي.

مسلسل لحظة غضب

ولقي مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين ومجموعة من نجوم الدراما مع ظهور خاص للفنان محمد فراج، منذ عرض البرومو الخاص به تفاعلا واسعا من الجمهور الذي حاول في البداية معرفة «من هو شريف زوج يُمنى»، وكذلك «أين اختفى شريف؟»، ولا تزال الأحداث تجذب المشاهدين وتزداد تشويقا.