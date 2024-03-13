موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك.. أحداث شيقة

لاقى مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحظى على نسبة مشاهدة عالية منذ عرض أولى حلقاته، لذا زاد بحث المتابعين عن موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب، ويمكن مشاهدة الحلقات الجديدة في تمام الساعة الـ11 مساء يومياً.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب.. أحداث جديدة

ويترقب جمهور صبا مبارك موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب، لمعرفة مزيد من الأحداث الشيقة للعمل الدرامي الذي يصنف ضمن أعمال الدراما والغموض، وتدور أحداثه حول زوجين «شريف» ويقوم بدوره الفنان محمد فراج، و«يمنى» صبا مبارك، والذي يعاني زواجهما من الخلافات نتيجة إهمال الزوج وعصبيته المستمرة.

اختفاء شريف في أولى حلقات «لحظة غضب»

وأظهر البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب بحث الزوجة يمنى عن زوجها شريف ولجوئها للعديد من الطرق والأساليب لمعرفة مكان اختفاءه، فيما يتضح من الحلقة 2 للمسلسل أن أسباب اختفاءه مرعبة ومريبة، ما يدفع المشاهدين لترقب موعد عرض الحلقة 4 مسلسل لحظة غضب، ومعرفة الأحداث الجديدة.