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تراجع سعر الدولار داخل البنوك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
09:52 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
الدولار

الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-3-2024 تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك. 

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 48.72 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، متراجعا عن آخر سعر له قبل التداول بـ25 قرشا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرارا، حيث بلغ نحو 48.77 جنيه للبيع، و48.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم نحو 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية بعد تراجعه 5 قروش.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار اليوم مستقرا عند 49.13 جنيه للشراء، 49.23 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.