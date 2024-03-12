عاجل.. تراجع جديد في أسعار الدولار اليوم.. اعرف سجل كام

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعا ملحوظا في البنوك اليوم الثلاثاء، ليتداول أدنى مستوى 49 جنيهًا، ليكون بوصوله لهذا السعر قد قضى على السوق الموازية.

سعر الدولار في البنوك

وتراجع سعر الدولار، في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم، ليسجل الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك المركزي المصري 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع تبعا لـ«البنك الأهلي المصري».

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 48.77 جنيه للشراء، 48.87 جنيه للبيع تبعا لـ بنك مصر.