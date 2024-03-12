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بعد تراجعه.. سعر الدولار الآن في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
06:56 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الدولار

الدولار

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، استقرارا ملحوظا في عدد كبير من البنوك خلال ختام التعاملات، وذلك بعدما شهد تراجعا طفيفا خلال بداية التعاملات الصباحية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم 49.13 جنيه للشراء، 49.23 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 48.97 جنيه للشراء، 49.11 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع وفقا لبنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع في بنك cib.

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