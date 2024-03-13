سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 13-3-2024

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-3-2024 في بنك مصر نحو 48 جنيهًا و77 قرشًا للشراء و48 جنيهًا 87 قرشًا للبيع، وفقًا للمنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتنشر «الوطن» سعر للدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الأربعاء 13-3-2024 خلال التحديث الآخير للبنوك وفقًا للمعلن رسميًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 48.97 جنيه للشراء، 49.11 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع بـ«البنك الأهلي المصري».

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.13 جنيه للشراء، 49.23 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.