سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية، عند مستوى من 48.90 جنيه، إلى 49.40 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 49 جنيه و49.50 جنيه.

ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اﻟدوﻻر ﻓي اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند مستوى 48.97 جنيه للشراء، و49.11 للبيع.

ﺳﻌر اﻟدوﻻر ﻓي اﻟﺑﻧك اﻷھﻠي اﻟﻣﺻري

وعن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟدوﻻر ﻓي ﺑﻧك ﻣﺻر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟدوﻻر في ﺑﻧك اﻟﻘﺎھرة

وعن ﺳﻌر اﻟدوﻻر ﻓي ﺑﻧك أﺑو ظﺑي اﻹﺳﻼﻣي، بالنسبة للشراء فسجل 49.25 جنيه، و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟي CIB

وسجل ﺳﻌر اﻟدوﻻر في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرى اﻟدولي عند مستوى 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟدوﻻر في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 49.00 جنيه للشراء، و49.10 جنيه للبيع.