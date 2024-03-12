انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 12-3-2024

سجل سعر الدولار أدنى مستوى له اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في بنك مصر منذ تحرير سعر الصرف، حيث كسر سعر الدولار حاجز 49 جنيهًا وتحديدًا بلغ نحو 48 جنيهًا و77 قرشًا للشراء و48 جنيهًا 87 قرشًا للبيع مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 خلال التحديث الأخير للبنوك وفق المعلن رسميًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 48.97 جنيه للشراء، 49.11 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لـ«البنك الأهلي المصري».

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.13 جنيه للشراء، 49.23 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.