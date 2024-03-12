المستشفى المعالج لأحمد رفعت يكشف تطورات حالته الصحية: المخ لم يتضرر

أصدر مستشفى «زمزم» المتواجد به أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر، بيانا اليوم، للإعلان عن آخر مستجدات حالة اللاعب بعد أن تعرض لحالة من الإغماء في مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري بدوري Nile.

وفي بيانه، قال المستشفى: «أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر جاء إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، إذ وصل في حالة توقف لعضلة القلب، ووفقًا للبروتوكولات الطبية، تم إنعاش قلب رئوي استمر لأكثر من ساعتين في الطوارئ».

وتابع: «أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما اضطرنا لاستخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة متتالية، قبل أن يتم وضعه على أنبوب التنفس الصناعي بعد استقرار الحالة».

وأضاف المستشفى: «تم نقل أحمد رفعت إلى العناية المركزة لمواصلة العلاج، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، في محاولة ضبط نسبة الأكسجين، والحموضة وثاني أكسيد الكربون».

ثم تم إعطاء المريض أدوية داعمة لضغط الدم، وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، وهو ما سبب استقرار الحالة إلى حد ما، وجرى عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ».

عدم تضرر المخ

وبعد إجراء العديد من الأشعة على المخ تبين عدم تضرره، فيما أظهرت أشعة الصدر وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي.

ولفت المستشفى إلى أن رفعت حصل على أدوية أخرى للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فضلا عن مضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم.

وقال إنه تمت متابعة المريض عن طريق طبيب الكلى لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة إنعاش القلب الرئوي، بينما تم عرضه على استشاري قلب واستشاري مخ وأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها.

ووفقًا للبيان فإن حالة رفعت أصبحت أفضل بالنسبة لضغط الدم، إلا أنه لم يسترد الوعي بشكل كامل، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصى ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب.