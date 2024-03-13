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دراما المتحدة

مفاجأة بشأن علاقة الصيام بتوقف قلب اللاعب أحمد رفعت | عاجل

كتب:

كيرلس مجدى
05:08 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
أحمد رفعت بعد توقف قلبه

أحمد رفعت بعد توقف قلبه

ترددت أقاويل عدة حول تسبب الصيام في توقف قلب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، خلال المباراة التي أقيمت أول أيام شهر رمضان المبارك بين فريقي مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، حيث طالب عدد من المحللين الرياضيين بعدم وضع مباريات في أول أيام شهر رمضان بعد ذلك لصحة اللاعبين، فهل تسبب الصيام في إصابة اللاعب؟.

 الدكتور محمد كامل، مدير المستشفى الخاص التي يتلقى فيه اللاعب أحمد رفعت علاجه، أكد أن الصيام قد يكون واحدا من الأسباب التي تسببت في توقف قلب اللاعب أحمد رفعت، إذ أن نقص الأملاح في بعض الأحيان قد يسبب بعض المشاكل في القلب.

الصيام قد يكون السبب في توقف القلب 

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتردد حول تسبب الصيام في حالة اللاعب أحمد رفعت ليس بالأمر القاطع، فقد يكون هناك أسبابا عديدة أخرى.

تحاليل لمعرفة سبب توقف قلب أحمد رفعت 

وأكد أنه تم سحب التحاليل، وإتمام الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب الحقيقي لتوقف القلب دون أي تكهنات، على أن يُصدر تقرير بالنتيجة في حينه.

أسباب محتملة أدت لتوقف قلب أحمد رفعت 

وأشار الطبيب، إلى أن هناك أسبابا أخرى قد تكون السبب في توقف عضلة قلب أحمد رفعت، منها على سبيل المثال عدم السير على نظام غذائي مضبوط أو نتيجة مشاكل صحية سابقة.

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