موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 3

يأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 3، مساء اليوم الأربعاء، إذ تتصاعد الأحداث بشكل مثير في ظل محاولة «مختار أبوالمجد» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، السيطرة على أبنائه الستة وطلباتهم التي يعجز عن تلبيتها بشكل كامل لأسباب مختلفة.

موعد إعادة الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة دي إم سي

وتكون إعادة الحلقة الـ 3 من مسلسل إمبراطورية ميم الذي يقوم ببطوله خالد النبوي الساعة 10:15 صباحا على قناة دي إم سي، كما يتم إعادتها في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، بالإضافة إلى منصة واتش إت الرقمية التي تُعرض الحلقة يوميا تزامناً مع قناة دي إم سي في تمام الساعة 10:45 مساءً.

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يُعد مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي ومايان السيد ونشوى مصطفى وحلا شيحه وهاجر السراج ومحمود حافظ وإيمان السيد وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان كما انه يحمل توقيع المخرج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.