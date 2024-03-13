مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.. هل يوافق خالد النبوي على بيع المنزل؟

أحداث مثيرة وشيقة ينتظرها متابعو مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يجسد شخصية مختار أبو المجد، الذي يصبح المسؤول عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

وينتظر المشاهدون عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 الليلة على قناة dmc، خاصة في ظل إصرار «نادين» مندوبة من شركة عقارات، ومفوضة بإقناع خالد النبوي ببيع منزله مقابل مبلغ مالي كبير.

وتكشف الحلقات المقبلة إمكانية قبول خالد النبوي للعرض أو رفضه خاصة أنه عليه ديون متراكمة وصلت إلى 3 مليون، ويعول أسرة مكونة من 6 أفراد .

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.