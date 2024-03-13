موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 على قناة CBC اليوم.. أحداث صادمة

مشاهد مثيرة وصادمة تضمنتها أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2، والذي يشارك بقوة في سباق الدراما الرمضانية 2024، إذ شهدت الحلقة إنقاذ الدكتورة عايدة التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق بعدما لدغها عقرب شديد السمية، وحدوث مشادة كلامية عنيفة بين «عايدة» ووالدها الذي حاول إقناعها بترك مهنة صيد العقارب الخطيرة، كما انتهت الحلقة نهاية صادمة بالكشف عن وجود علاقة عاطفية بين «علي» شقيق غادة عبد الرازق وزوجة عمه الثانية التي تقوم بدورها سيمون.

ونستعرض في التقرير التالي، موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

ونالت أحداث مسلسل صيد العقارب إعجاب قطاع كبير من الجمهور، الذي عبر عن عن تحمسه لمتابعة باقي حلقات المسلسل طوال شهر رمضان، ويمكن الإشارة إلى أن قناة CBC، كشفت في وقت سابق لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب، فيمكن متابعة الحلقة 3 على قناة CBC اليوم الأربعاء الساعة 7.30 مساءً، والإعادة غدا الخميس 2:45 صباحًا، و1:45 مساءً.

ما هو عقرب الغابة العملاق؟

ومن واقع أحداث مسلسل صيد العقارب، نستعرض 4 معلومات عن أكبر عقرب في العالم المعروف باسم عقرب الغابة العملاق واسمهُ العِلمي Heterometrus swammerdami، وفقًا لما ذكره موقع owlcation: