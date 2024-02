ليست المرة الأولى.. رئيس وزراء الهند يؤدي الصلاة تحت الماء داخل معبد هندوسي

تجربة غريبة من نوعها ظهر فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، مرتديًا معدات الغوص لينزل إلى المياه في عمق بحر العرب لأداء الصلاة، داخل معبد هندوسي.

في مدينة دواركا التي لا تزال تأسر الخيال بتراثها الثقافي والروحي الغني، يمسك مودي عصا من ريش الطاووس في موقع المعبد المغمور بالمياه، ويعتبره المؤمنون بالديانة الهندوسية مقدسًا.

«كانت الصلاة في دواركا المغمورة بالمياه تجربة إلهيه للغاية، لقد شعرت بالارتباط بالعصر القديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد»، هكذا وصف «مودي» الموقف عبر منصة «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر».

وصف «مودي» كان لحظة تحت المياه بأنها عبارة عن لحن إلهي يردد حضور بهاجوران شري كريشنا الأبدي.

To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all. pic.twitter.com/yUO9DJnYWo