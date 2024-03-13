هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج والأب؟.. قانوني يوضح نسبة الاستحقاق

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حالات يُمكن أن تجمع الأرملة فيها بين معاش الزوج والأب، لطالما انطبقت الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية.

الأرملة.. الجمع بين معاش الزوج والأب

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يُمكن أن يجرى الجمع بين معاش الزوج والأب وذلك بالنسبة للمرأة الأرملة طبقًا للائحة التنفيذية الخاصة بقانون المعاشات.

يجب أن تنطبق الشروط

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه يُمكن أن تجمع الأرملة بين معاش زوجها ووالدها المتوفي، لكن إذا كانت تستحق ذلك وتنطبق عليها الشروط الواردة في نص المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 104 تنص على أنه يجوز للمرأة الأرملة الجمع بين معاش زوجها ووالدها في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، فضلًا عن كونها منتفعة بأحكام هذا القانون.

وأكد أنه يُمكن للمرأة أيضًا إذا كانت تعمل ومؤمن عليها سواء في القطاع الخاص أو الحكومي أن تقوم بصرف معاش والدها، ولكن بشرط أن يكون قيمة الأجر الذي تتقضاه أقل من المعاش، لافتًا إلى إمكانية الجمع بين معاش زوجها ودخلها دون أي حدود.