خلص نفسك من الصداع أثناء الصيام.. 5 مشروبات سحرية في السحور

للتخلص من الصداع أثناء الصيام، ولمقاومة العطش في رمضان، ينصح بتناول مشروبات سحرية على السحور، وهناك الكثير من المشروبات المتوفرة في كل منزل وهي التمر باللبن والليمون والبرتقال بالجزر والعصائر الطبيعية غير المحلاة والعرقسوس، إذ لهم فوائد في تجنب الصداع والعطش لتعويض الماء في الجسم، وللحفاظ على النشاط طوال فترة النهار.

مشروبات على سحور للتخلص من الصداع

للتخلص من الصداع وتخفيف حدة الشعور بالعطش أثناء الصيام، يمكن تناول مشروبات عديدة، وهو ما عبر عنه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا فوائد المشروبات السابقة، إذ أن لكل منها فوائد، تتمثل في التالي:

مشروب التمر باللبن

على رأس قائمة المشروبات التي ينصح بتناولها على السحور، نظرًا لأنه يلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على ترطيب الجسم، لما به من نسب عالية من الكالسيوم، كما يساعد على التخلص من الصداع.

مشروب الليمون على السحور

يؤدي إلى الوقاية من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام، ومن المشروبات التي ينصح بتناولها بعد الانتهاء من وجبة السحور، لاحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

البرتقال بالجزر

يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، وهو من أكثر المشروبات التي تساعد في التخلص من الصداع بسبب أنه يعمل على الحفاظ على رطوبة الجسم، لما به من خصائص تعوض الماء الذي يفقده الجسم في الصيام.

العصائر الطبيعية غير المحلاة

يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والمغذيات، مما يعمل على التخلص من العطش والصداع، ولكن مع مراعاة عدم إضافة السكر إليه، ويعطوا الطاقة لأداء الأنشطة المختلفة خلال الصيام.

مشروب العرقسوس

يعمل على تقليل الانقباضات في الشعب الهوائية، وهو ما يجعل به خصائص تساعد على التخلص من صداع الصيام، ويعد مشروب سحري على السحور.

ماذا يحدث لجسمك عند عدم شرب ماء كافي في السحور؟

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بالحفاظ على تناول الماء، بما لا يقل عن كوبين على السحور، ومن 8 إلى 10 أكواب خلال ساعات الفطار من المغرب إلى الفجر، لتعويض ما يتعرض له الجسم من العطش أو الجفاف أو الصداع، وتنظيم السوائل في الجسم أثناء فترة الصيام.

نصائح لسحور صحي

قدمت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصائح لوجبة سحور صحية، وهي كالتالي: