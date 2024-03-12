نصائح للتخلص من الصداع أثناء الصيام.. «قلل منبهات وكتر مياه»

مع تغيير روتين الحياة اليومية بحلول شهر رمضان الكريم، والتوقف عن تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة والامتناع عن التدخين، يصاب البعض بالصداع أثناء الصيام، ما يجعله يحاول البحث عن طرق تجنبه الشعور بالصداع كي يستطيع تأدية مهام يومه المختلفة.

وبحسب ما أوضحه موقع «مايو كلينيك» الطبي، هعناك طرق أولية يمكن اتباعها للتخلص من الصداع أثناء الصيام، يأتي أبرزها في ضمادات الماء البارد على الرأس، ما يعمل على تقليل الالتهاب وتضييق الأوعية الدموية، ويجب الابتعد عن الأماكن ذات درجة الحرارة المرتفعة أو الأضواء العالية.

التخلص من الصداع أثناء الصيام

ومن الضروري أنّ يحرض الإنسان على شرب المياه بكميات كافية بعد الإفطار في رمضان، حتى يستطيع الجسم تعويض كمية المياه التي فقدها في أثناء الصيام، إضافة إلى تقليل استهلاك الكافيين بعد الإفطار.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد وجهت عدة نصائح للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتخلص من الصداع أثناء الصيام، وتمثلت في التوقف عن تناول المنبهات «القهوة والنسكافيه» قبل بدء شهر رمضان بأسبوع على الأقل، لأن ذلك يساعد على تقليل الشعور بالصداع وقت الصيام.

مشروبات للتخلص من الصداع

وهناك العديد من المشروبات التي تساعد على التخلص من الصداع، ومنها شاي النعناع أو الزنجبيل أو البابونج، فهي أنواع معروفة باحتوائها على مضادات الالتهابات، وتساعد على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف الانزعاج الناتج عن الصداع.

ويعد الزنجبيل من المشروبات التي تساعد على التخلص من الصداع، لأنه غني بخصائص مضادة للالتهابات نظرًا لاحتوائه على مُسكنات تساعد في تخفيف الصداع وعلاج نزلات البرد، كما يمكن تناول الشوفان كونه غني بالكربوهيدرات المعقدة فهي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.